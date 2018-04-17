Австралия сообщила о массовых кибернападениях России

Об этом сообщает DW.

Как считает министр, это показывает важность продолжать быть настороже в вопросах кибербезопасности. Она добавила, что несмотря на то, что серьезного взлома при этом не произошло, Австралийский центр кибербезопасности считает, что жертвами нападений могли стать 400 австралийских компаний.

Министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор сообщил, что действительно утечки данных не случилось, но важно, чтобы Россия приняла на себя ответственность за случившееся.

По словам Тейлора, в Австралии известно кто стоит за этими атаками, и это очень серьезный масштаб и неприемлемое поведение.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", в Российской Федерации отвергли заявления западных специальных служб, которые выдвинули обвинения российским хакерам в проникновении в сетевое оборудование государственных служб.