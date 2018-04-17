19:53 17.04.2018 | Политика | Новости
100191596:test

Австралия сообщила о массовых кибернападениях России

Правительство Австралии требует от Российской Федерации признать свою ответственность за кибератаки на 400 австралийских компаний со стороны спонсируемых хакеров в прошлом 2017 году. Так заявила министр обороны Австралии Мариз Пейн в эфире телеканала ABC.

Австралия сообщила о массовых кибернападениях России

Об этом сообщает DW.

Как считает министр, это показывает важность продолжать быть настороже в вопросах кибербезопасности. Она добавила, что несмотря на то, что серьезного взлома при этом не произошло, Австралийский центр кибербезопасности считает, что жертвами нападений могли стать 400 австралийских компаний.

Министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор сообщил, что действительно утечки данных не случилось, но важно, чтобы Россия приняла на себя ответственность за случившееся.

По словам Тейлора, в Австралии известно кто стоит за этими атаками, и это очень серьезный масштаб и неприемлемое поведение.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", в Российской Федерации отвергли заявления западных специальных служб, которые выдвинули обвинения российским  хакерам в проникновении в сетевое оборудование государственных служб.


Поделиться
Читайте также:
 
Минздрав закупит лекарства для больных гемофилией Рада уже на этой неделе может рассмотреть вопрос о создании единой украинской православной церкви - ФОТО Стали известны подробности о жертвах аварии в Кривом Роге Нацбанк на среду вновь укрепил гривну
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив