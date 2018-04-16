Верховная Рада на этой неделе рассмотреть вопросы чернобыльцев и экономической политики

По словам спикера, парламентарии проанализировали все законопроекты, касающиеся чернобыльцев и предлагается, чтобы первым был поставлен проект закона о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

После этого предлагается блок вопросов ядерной политики и ядерной безопасности, которые тоже касаются непосредственно Чернобыльского реактора.

Кроме того, в среду парламенту предлагается начать с вопросов ратификации и законопроектов экономической политики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в понедельник подписал закон "О дипломатической службе". При этом документ был подписан во время открытия согласительного совета.