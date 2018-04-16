В столице Армении проходят массовые акции протеста, есть пострадавшие - ФОТО, ВИДЕО

Люди протестуют против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. Как сообщает Newsam, акции организованы оппозиционной фракцией "Элк".

Сегодня с утра участники акции почти полностью перекрыли движение в центре города, частично была остановлена ​​работа нескольких станций метро. Местные СМИ также сообщают, что на проспекте Баграмяна, который ведет к парламенту, скопилось большое количество полицейских, вооруженных дубинками и щитами.

Демонстранты скандируют "Сделай шаг, отбрось Сержа", "Забастовка". О серьезных столкновениях с полицией пока информации не поступало.

В свою очередь, полиция пыталась заблокировать протестующих возле здания полиции Армении, однако те прорвали оцепление и двинулись дальше по центральным улицам города.

В результате чего произошли столкновения. После чего, по данным пресс-службы министерства здравоохранения страны 46 человек было госпиталихировано. При этом шестеро из них - полицейские.

Часть пострадавших после амбулаторной помощи была выписана. У гражданских лиц в основном поверхностные ранения нижних конечностей. Ранения полицейские получили тупыми и режущими предметами. Один из полицейских прооперирован, у него перерезана вена. Жизни пострадавших опасность не угрожает, - рассказали в Минздраве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на президентских выборах в Черногории победил кандидат от Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Об этом свидетельствуют данные сайта выборов. Отмечается, что после подсчета бюллетеней, наибольший результат в 98,8% набрал Джуканович, который выступает за вступление Черногории в Европейский союз, получил почти 54%. Это значит, что второй тур выборов не понадобится.