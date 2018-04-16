20:32 16.04.2018 | Политика | Новости
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В Словакии после месяца работы ушел в отставку глава МВД

Министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер в понедельник, 16 апреля, заявил о своей отставке.

В Словакии после месяца работы ушел в отставку глава МВД

Вместе с тем, он пробыл в этой должности всего месяц. Как сообщает Aktuality, глава ведомства, в частности, заявил, что в ближайшие несколько часов встретится с президентом Андреем Киской и передаст ему заявление.

При этом причиной такого решения он назвал не возможность успокоить ситуацию в обществе. Я не имею права оставаться на должности министра внутренних дел, - сказал Друкер, добавив, что решил не призывать уйти в отставку главу полиции Тибора Гаспара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Словакии более 30 тысяч человек в воскресенье, 15 апреля, вышли на антиправительственный протест в Братиславе, требуя полного расследования убийства журналиста Яна Кучака. Протесты также состоялись в городе Гуменном на востоке Словакии, активисты требовали увольнения начальника полиции Тибора Гаспара.


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