В Словакии после месяца работы ушел в отставку глава МВД

Вместе с тем, он пробыл в этой должности всего месяц. Как сообщает Aktuality, глава ведомства, в частности, заявил, что в ближайшие несколько часов встретится с президентом Андреем Киской и передаст ему заявление.

При этом причиной такого решения он назвал не возможность успокоить ситуацию в обществе. Я не имею права оставаться на должности министра внутренних дел, - сказал Друкер, добавив, что решил не призывать уйти в отставку главу полиции Тибора Гаспара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Словакии более 30 тысяч человек в воскресенье, 15 апреля, вышли на антиправительственный протест в Братиславе, требуя полного расследования убийства журналиста Яна Кучака. Протесты также состоялись в городе Гуменном на востоке Словакии, активисты требовали увольнения начальника полиции Тибора Гаспара.