В Польше секретарь "Гражданской платформы" попал под арест

Об этом сообщает Оnet.pl.

Сообщается, что судя по описанию преступлений возникает риск, что задержанный, с целью избежать вероятного жесткого тюремного лишения воли, может принять меры для разшатывания длящегося уголовного процесса, противоправно оказав влияние на его курс.

Правоохранительные органы выдвигают подозреваемому пять обвинительных пунктов, три из которых - совершение уголовных преступлений. Так, его подозревают в том, что, во время замещения поста заместителя министра экологии в правительстве Дональда Туска, он одержал денежную взятку в сумме 175 тыс. злотых (более 50 тысяч долларов) и две пары часов, цена которых в общем равняется 25 тысяч злотых (более 7 тысяч долларов).

Сегодня, 16 апреля, утром должна была произойти встреча руководства оппозиционной партии в Щецине.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", возобновление сотрудничества польского с Украинским институтом национальной памяти станет возможным если Украина предоставит возможность провести эксгумации и опубликует достижения Польско-украинского форума историков.