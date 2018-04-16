В ЕС требует детально расследовать химатаки в Сирии

Об этом сообщает издание Европейская правда.

Отмечается, что Совет министров ЕС требует немедленного независимого расследования химической атаки в городе Дума.

Кроме того, использование химического оружия является неприемлемым, оно нарушает международное право и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности.

Министры настаивают, что эти преступления не могут остаться безнаказанными, а ответственные за преступные действия должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у Кремля присутствуют неопровержимые доказательства, которые подтверждают факт постановк химической атаки в сирийском городе Дума.