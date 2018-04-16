14:21 16.04.2018 | Политика | Новости
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В ЕС требует детально расследовать химатаки в Сирии

Министры иностранных дел ЕС сегодня, 16 апреля, провели заседание в Люксембурге, посвященное применению химического оружия в Сирии.

В ЕС требует детально расследовать химатаки в Сирии

Об этом сообщает издание Европейская правда.

Отмечается, что Совет министров ЕС требует немедленного независимого расследования химической атаки в городе Дума.

Кроме того, использование химического оружия является неприемлемым, оно нарушает международное право и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности.

Министры настаивают, что эти преступления не могут остаться безнаказанными, а ответственные за преступные действия должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у Кремля присутствуют неопровержимые доказательства, которые подтверждают факт постановк  химической атаки в сирийском городе Дума.


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