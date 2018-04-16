08:21 16.04.2018 | Политика | Новости
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В Черногории подвели итоги президентских выборов – ФОТО

На президентских выборах в Черногории победил кандидат от Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Об этом свидетельствуют данные сайта виборов.

В Черногории подвели итоги президентских выборов – ФОТО

Отмечается, что после подсчета бюллетеней, наибольший результат в 98,8% набрал Джуканович, который выступает за вступление Черногории в Европейский союз, получил почти 54%.Это значит, что второй тур выборов не понадобится.

Что касается главного конкурента победителя Младена Боянича, который выступающий за связи с Россией бизнесмен набрал 33,5% голосов.

После объявления предварительных данных об итогах выборов, Мило Джуканович пообещал за свой срок правления страной добиться ее вступления в Евросоюз.

"Я уверен, что мы оправдаем надежды наших граждан и в ближайшие пять лет сделаем этот последний шаг", - добавил нынешний глава государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фаворитом президентской гонки и предвкушением реформаторских изменений никого не удивишь. Лидером президентской гонки счиается Мило Джуканович. Престарелый политик с небольшими перерывами правил страной 25 лет и не собирается покидать свой пост и на этот раз.


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