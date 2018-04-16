Украина введет санкции для компаний застройщиков Керченского моста

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, сейчас отслеживаются все подрядные компании, работающие на аннексированных объектах и против них введут новый список санкций.

Однако относительно самой техники, по словам министра, будет другой разговор.

"А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", — отметил Омелян.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министерство транспорта РФ планирует в мае открыть мост в Крым через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов.