У президента заверили, что никакого конфликта с Кабмином и парламентом нет

Соответствующие заявление она сделала во время брифинга в Киеве, 16 апреля.

Согласно ее словам, никаких столкновений между президентом, правительством и парламентом пока не происходит. В частности, основанием и подтверждением этого является то, что народные депутаты проголосовали за все реформы и законы, предложенные правительством.

"Ко второму чтению мы их доработали. Никаких противоречий между президентом, правительством и парламентом нет», - заявила Луценко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ. Вместе с тем, по мнению главы государства, исключение составляют те договора, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.