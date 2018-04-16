14:35 16.04.2018 | Политика | Новости
100191461:labazovych

У президента заверили, что никакого конфликта с Кабмином и парламентом нет

Представитель президента Украины в Верховной раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что никаких конфликтов с правительством, парламентом и президентом быть не может. 

У президента заверили, что никакого конфликта с Кабмином и парламентом нет

Соответствующие заявление она сделала во время брифинга в Киеве, 16 апреля.

Согласно ее словам, никаких столкновений между президентом, правительством и парламентом пока не происходит. В частности, основанием и подтверждением этого является то, что народные депутаты проголосовали за все реформы и законы, предложенные правительством.

"Ко второму чтению мы их доработали. Никаких противоречий между президентом, правительством и парламентом нет», - заявила Луценко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ. Вместе с тем, по мнению главы государства, исключение составляют те договора, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.


Поделиться
Читайте также:
 
Спасатели предупреждают о пожарной опасности В Украине падает количество безработных Импорт мяса в Украину рекордно вырос за последние пять лет На Кировоградщине должник по алиментам угрожал госслужащим
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив