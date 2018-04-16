США не будет проводить переговоры по Сирии с режимом Асада

Об этом в интервью CBS заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

По ее совам, США не хочет проводить прямых переговоров с Сирией. Так как, по мнению Хейли, сирийские власти не заслуживают переговоров с Америкой.

"Они только и делают, что терзают свой народ и уничтожают свою родину", - отметила Хейли.

Постпред также добавила, что ракетный удар США, Британии и Франции по целям в Сирии позволил отбросить ее химическую программу на несколько лет назад. Кроме того, свержение Башара Асада не является целью США.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила о намерениях США, не выводить свои войска из Сирии, пока не будут достигнуты поставленные цели. Хейли перечислила три главных задачи американской миссии в Сирии.