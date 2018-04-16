Савченко снова объявила голодовку

Об этом сообщает журналистам сторона ее защиты в лице Олега Соловея.

Как информирует Солов, нардеп написала об этом заявление о том. По ее мнению, в результре того, что договоренность со специалистами у нее была заключена сроком на три дня насчет возобновление приема пищи задержанной, сегодня должна была продолжиться экспертиза.

Савченко заявила, как утверждает адвокат, что тех трех дней, на протяжении кторых она употребляла еду, будет хватать для того, чтобы все прошло нормально на процедуре прохождения полиграфа.

Напомним, как ранее писал "УРА-Информ", народный депутат Украины Надежда Савченко, в данный момент пребывающая в СИЗО, опубликовала обращениеГенеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой о предоставления ей права проводить депутатскую, общественную и политическую деятельность.