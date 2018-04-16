16:30 16.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рубан и Савченко не дают показания, - СБУ

Глава ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко, которым выдвинуто подозрение в подготовке к теракту и других преступлениях, не собираются давать показания, применяя свои права.

Рубан и Савченко не дают показания, - СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Указано, что следователями СБ Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры проводят необходимые действия в сжатые сроки в связи с повышенным интересом общественности. Они планируют оперативно и объективно до конца исследовать все детали уголовных преступлений, определить уровень участия и вины каждого соучастника. Для этого необходимо допросить подозреваемых, но они отказываются от дачи показаний, следуя своим процессуальным правам.

В частности, следствие назначило 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, комиссионную судебно-психологическая экспертизу по проверке правдивости показаний Савченко. На данный момент продолжаются допросы свидетелей, проводится обзор и иследование документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко. Проверяется причастность других лиц к указанным преступлениям.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана уже допросили четырех свидетелей.


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