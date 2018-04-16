10:15 16.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада на этой неделе займется ядерной безопасности и назначит судей КСУ

Верховная Рада Украины на текущей пленарной неделе планирует рассмотреть вопросы ядерной политики и безопасности.

Рада на этой неделе займется ядерной безопасности и назначит судей КСУ

Народные депутаты также на этой неделе должны назначить судей Конституционного суда. Соответствующая повестка опубликована в понедельник, 16 апреля, на сайте украинского парламента.

Вместе с тем пленарная неделя начнется с рассмотрения блока вопросов ядерной политики и ядерной безопасности, а также проектов об экологической политике.

Также запланировано назначение руководства и членов Национальной комиссии по радиационной защите населения.

Кроме того, на 17 апреля запланировано рассмотрение законопроекта о противодействии враждебной пропаганде в средствах массовой информации, проекта об использовании отходов как источника энергии.

В среду депутаты могут денонсировать Европейскую Конвенцию о насилии со стороны зрителей в ходе спортивных мероприятий и ратифицировать новую конвенцию Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности на таких мероприятиях.

На 19 апреля запланировано рассмотрение вопросов аграрной политики, интеллектуальной собственности и защите экономической конкуренции, а также назначение судей Конституционного суда. В пятницу, как обычно, пройдет час вопросов к правительству.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины внес в Раду законопроект о повышении штрафов за нарушения на выборах.


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