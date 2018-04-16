Рада рассмотрит вопрос досрочных местных выборов

Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

По словам Парубия, парламентарии на заседании должны рассмотреть большой перечень вопросов назначения досрочных выборов в местные общины.

При обсуждении вопроса на заседании Согласительного совета спикер отметил, что большинство постановлений о назначении досрочных выборов являются неконфликтными.

Поэтому, по поручению главы ВР, будут поставлены те постановления о назначении досрочных выборов, которые не имеют конфликтов в зале, а их как минимум 60-70.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", эта парламентская неделя начнется с рассмотрения вопросов чернобыльцев, ядерной безопасности и экономической политики.