08:32 16.04.2018 | Политика | Новости
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Постпред США в ООН огласила цели миссии в Сирии

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила о намерениях США, не выводить свои войска из Сирии, пока не будут достигнуты поставленные цели.

Постпред США в ООН огласила цели миссии в Сирии

Об этом она сказала в интерью Fox News.

Отмечается, что Хейли перечислила три главных задачи американской миссии в Сирии. Среди которых: убедиться, что химическое оружие не используется никоим образом, который бы мог представить угрозу интересам США, уничтожить ИГИЛ и оставить возможность наблюдать оттуда за деятельностью Ирана.

Однако, одной из главных целей, по мнению постпреда, является возвращение американских солдат домой. Так, США не отступит пока не выполнит всех этих целей.

Ранее Никки Хейли заявила, что Вашингтон не будет вести прямых переговоров с режимом президента Сирии Башара Асада, так как Дамаск этого не заслуживает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время последнего удара по Сирии были уничтожены мощности для производства химического оружия. Удары, нанесенные Соединенными Штатами Америки, Британией и Францией по химическим объектам в Сирии были легитимными и успешными.


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