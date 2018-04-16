Порошенко внес изменения в УК по защите детей от сексуальной эксплуатации

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующим законопроектом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним.

Кроме того, будет изменено использование предложенного в законе возрастного критерия и отказ от употребления термина "половая зрелость", поскольку субъективная сторона этого преступления требует от виновного осознания, что потерпевший не достиг половой зрелости.

В то же время, физиологическое развитие является индивидуальным, и установление факта не достижения потерпевшим лицом половой зрелости нередко требует специальных знаний.

Также устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подисал два закона, которые позволят создать условия для надлежащей организации и проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин в сезоне 2017/2018.