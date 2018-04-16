Порошенко подписал законы для проведения в Украине финальных матчей ЛЧ УЕФА и ЛЧ УЕФА среди женщин в 2017/18

Это позволит обеспечит соблюдение взятых Украиной обязательств по поддержке этих мероприятий. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства, речь идет о законе №2374-VIII "О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018" и законе №2375-VIII "О внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины в связи с организацией и проведением финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018".

Документов предусмотрено временно, на период проведения финальных матчей по футболу, освободить от налога на доходы физических лиц и военного сбора доходы, полученные представителями или должностными лицами ассоциаций - членами УЕФА;

членами делегаций, которые участвуют в финальных матчах чемпионата, в том числе членами команд, которые получили право на участие в финальных матчах;

физическими лицами, аккредитованными УЕФА, в частности сотрудниками и временными работниками, представителями СМИ, партнерами УЕФА, представителями спонсоров (кроме резидентов Украины).

По закону также освобождается от налога на прибыль предприятий прибыль, полученная до 26 мая 2018 года включительно УЕФА и/или его связанными лицами от передачи и/или использования коммерческих прав, касающихся финальных матчей ЛЧ УЕФА и ЛЧ УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

Второй закон предусматривает освобождение до 26 мая налогообложения ввозной пошлиной товаров (кроме подакцизных), ввозимых на таможенную территорию Украины УЕФА, уполномоченными УЕФА лицами, футбольными клубами/командами, которые участвуют в финальных матчах ЛЧ УЕФА 2018 года, необходимых для обеспечения организации и проведения отмеченных мероприятий (продажа таких товаров на территории Украины запрещается). Освобождаются от налогообложения таможенными платежами товары, в том числе наземные транспортные средства, которые временно ввозятся на таможенную территорию Украины указанными лицами/организациями для обеспечения организации и проведения соответствующих мероприятий.

Закон также обязывает обеспечить пропуск через таможенную границу, таможенный контроль и таможенное оформление указанных товаров и транспортных средств по месту проведения финальных мероприятий Лиги чемпионов УЕФА 2018 года или таможней в пункте пропуска через государственную границу Украины в первоочередном порядке и без представления установленных законодательством разрешительных документов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 апреля Порошенко подписал закон №2373-VIII "О внесении изменения в разд.VIII "Заключительные и переходные положения" закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей ЛЧ УЕФА и ЛЧ УЕФА среди женщин сезона 2017/2018".

16 апреля Порошенко подписал закон №2373-VIII "О внесении изменения в раздел VIII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей ЛЧ УЕФА и ЛЧУЕФА среди женщин сезона 2017/2018".