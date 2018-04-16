Полторака, Сытника и Грицака ждут в комитете ВР по нацбезопасности

Об этом говорится в повестке дня, размещенном на сайте Комитета.

Отмечается, что 18 апреля 2018 года, состоится заседание Комитета. Известно, на заседании первым вопросом запланировано рассмотрение фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования.

Приглашение для участия в заседании Комитета направлены директору национального антикоррупционного бюро Украины Сытнику А.С., председателю Службы безопасности Украины Грицака В.С., Министру обороны Украины Полтораку С.Т.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента удовлетворил решение на задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко.