Полного прекращения сотрудничества с СНГ не будет, - Ирина Луценко

Вместе с тем, по мнению главы государства, исключение составляют те договора, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства. Об этом в понедельник, 16 апреля, на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента, заявляет представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Она также пояснила, что верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договора, оставив только те, которые прагматично необходимы Украине, как то признание дипломов, признание трудоустройства и договор о транзите, и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины.

Вместе с тем, по ее словам, Порошенко заявил о намерении Украины прекратить участие в уставных органах СНГ. Он также анонсировал внесение в парламент законопроекта об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которые не совместимы с национальными интересами Украины и реализацией ее права на самооборону, - рассказал Ирина Луценко, добавив, что такой шаг ему позволяет сделать 75-я статья Венской конвенции о международных договорах 1969 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле Порошенко предложил совместно с Кабинетом министров подготовить предложения по официальному прекращению участия Украинского государства в СНГ. Он считает необходимым проведение инвентаризации всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.