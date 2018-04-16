Парубий подписал закон "О дипломатической службе"

При этом документ был подписан во время открытия согласительного совета. Глава парламента, подписывая принятый накануне закон, заявил, что это очень знаково, что парламент принял этот закон к столетию дипломатической службы.

Я надеюсь, что президент его подпишет как можно скорее, и наши дипломаты будут иметь новое острое оружие для выполнения своих обязанностей, - отметил Парубий.

Напомним, документ, в частности, определяет правовые основы и порядок организации дипломатической службы как составной части госслужбы, а также особенности ее прохождения и правовой статус служащих. Он также закрепляет особенности деятельности органов дипломатической службы, поступления на дипломатическую службу, определение порядка ее прохождения и прекращения.

Как сообщал УРА-Информ, Рада на пленарном заседании 5 апреля во втором чтении приняла закон о дипломатической службе (№7322). За соответствующее решение проголосовали 276 народных депутатов.