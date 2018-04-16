13:54 16.04.2018 | Политика | Новости
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Евросоюз должен ввести санкции против окружения Путина по примеру США, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Европейский союз должен принять меры и ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина.

Евросоюз должен ввести санкции против окружения Путина по примеру США, - Волкер

Об этом рассказал в интервью La Stampa.

Как утверждает представитель Госдепа, кроме того, что санкции введены против близких людей в окружении Путина, они должны быть применены и против него.

Волкер считает, что отмена санкций со стороны отдельных членов ЕС создаст для России проблемы в отношениях с Брюсселем.

"Это общеевропейские меры, а не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях в Евросоюза. На практике санкции отменить сложно ", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", замглава  МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США объявили о новых санкциях против российских бизнесменов и представителей власти. Поэтому, в Москве не будут затягивать с вопросом принятия ответных мер на американские санкции и требует эффективных перемен и действий.


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