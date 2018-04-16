Евросоюз должен ввести санкции против окружения Путина по примеру США, - Волкер

Об этом рассказал в интервью La Stampa.

Как утверждает представитель Госдепа, кроме того, что санкции введены против близких людей в окружении Путина, они должны быть применены и против него.

Волкер считает, что отмена санкций со стороны отдельных членов ЕС создаст для России проблемы в отношениях с Брюсселем.

"Это общеевропейские меры, а не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях в Евросоюза. На практике санкции отменить сложно ", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", замглава МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США объявили о новых санкциях против российских бизнесменов и представителей власти. Поэтому, в Москве не будут затягивать с вопросом принятия ответных мер на американские санкции и требует эффективных перемен и действий.