В Крыму сожгли портреты Трампа, Мэй и Макрона

Анита Кунз живет в Канаде. Окончила Колледж Искусства и Дизайна Онтарио. Сотрудничает с Time magazine, Rolling Stone, Vanity Fair, The New Yorker, GQ, The New York Times, Sony Music и многими другими. По материалам : etoday.ru/2011/04/illjustracii-anita-kunz.php