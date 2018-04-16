В Крыму сожгли портреты Трампа, Мэй и Макрона

Об этом сообщает в Facebook депутат Госдумы России от оккупированного Крыма Руслан Бальбек.

Сенгодня, 15 апреля, на центральной площади Симферополя толпа людей собралась на акцию протеста в связи с ракетным ударом этих стран по Сирии.

По словам Бальбека, западные лидеры, вероятно, не заметят флешмоб, потому что им доложат, что все хорошо. Он назвал это ошибкой.

Как добавил Бальбек, акция в Крыму продемонстировала, что международное право и западная демократия ежедневно падают в глазах молодежи полуострова.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Чернигове пока еще неустановленнные личности провели акцию протеста, расписав крестами здание Ассоциации мусульман Украины.