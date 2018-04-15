Власти Египта продлили режим ЧМ в стране

Сообщается, что президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси вновь подписал документ о введении комендантского часа для гражданских лиц в связи с возможной опасностью террористических атак. Военные лично обратились к Сиси с просьбой продлить ЧП, дабы они смогли окончательно перекрыть все каналы финансирования терроризма и позаботиться о безопасности во всех частях страны.

Особенно важно обеспечить безопасность границ вдоль Синайского полуострова и Саудовской Аравии, где боевики прячутся и ведут подготовку бойцов в отдаленных от лишних глаз пустынных базах.

Напомним, что чрезвычайный режим в Египте был введен в апреле 2017 года, когда началась антитеррористическая операция против боевиков "Исламского государства". С момента ЧП от рук правительственных войск пострадало 45 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Египте на официальных выборах победил генерал Абдель Фаттах ас-Сиси.