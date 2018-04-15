16:11 15.04.2018 | Политика | Новости
100191369:roman

В Словении разразился парламентский кризис

Президент Словении Борут Пахор подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов. Об этом передает Delo.

В Словении разразился парламентский кризис

Сообщается, что правящей партии не удалось собрать в Национальном собрании коалицию для продолжения работы в парламенте. На протяжении нескольких месяцев парламентариям не удавалось договориться о совместной законодательной деятельности.

Президент лично инициировал проведение внеочередных выборов на 3 июня. Он призвал все политические силы толерантно и прозрачно подойти к этому вопросу, а гражданам ответственее отнестись к своему долгу и прийти на избирательные участки, дабы определиться с дальнейшей судьбой страны.

"Я не буду в нее вмешиваться, но я хочу, чтобы результат был настолько прозрачным, насколько это возможно", - говорится в официальном уведомлении главы государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Венгрии лидеры партий объявили о своем решении уйти в отставку после сокрушительного поражения на парламентских выборах.


Поделиться
Читайте также:
 
Балканы застыли в ожидании: в Черногории выбирают нового президента Австралия вновь оказалась в плену огня и пламени На Харьковщине покупатель зарезал розничного продавца На Кировоградщине утонул подросток
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив