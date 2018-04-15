20:14 15.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Колумбия вскоре подпишут соглашение о безвизе

Украина и Колумбия в скором времени планируют завершить все процедуры для введения безвизового режима между странами.

Украина и Колумбия вскоре подпишут соглашение о безвизе

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Известно, что ранее директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев провел встречу с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором Департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро.

Между двумя сторонами проходят переговоры касательно активизации усилий, направленных на подписание двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии.

Достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Европейский союз готов рассмотреть принятие новых санкций в отношении Сирии из-за последних событий с применением химического оружия в Восточной Гуте.


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