Украина и Колумбия вскоре подпишут соглашение о безвизе

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Известно, что ранее директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев провел встречу с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором Департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро.

Между двумя сторонами проходят переговоры касательно активизации усилий, направленных на подписание двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии.

Достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский союз готов рассмотреть принятие новых санкций в отношении Сирии из-за последних событий с применением химического оружия в Восточной Гуте.