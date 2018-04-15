Турция не сможет стать членом Евросоюза в ближайшее время

Сообщается, что за последние пару лет, особенно после попытки переворота в июле 2016 года, в Турции значительно уменьшилась роль гражданского общества в правовом государстве, упала свобода слова и независимость юстиции, увеличилось количество преследований журналистов и общественных активистов.

Единственный одобрительный отзыв по Турции касается экономики страны, которая за последние три года продолжает постоянно расти. С 1999 года Анкара стремиться стать членом ЕС, однако авторитарная политика президента Эрдогана значительно отдалила эти перспективы. Военное вмешательство Турции в сирийские дела также на создают ей привлекательного имиджа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина планирует до конца 2018 года подписать с Турцией о безпошлинной торговле между двумя государствами.