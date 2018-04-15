16:55 15.04.2018 | Политика | Новости
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США, Мексика и Канада подпишут новый договор об экономическом сотрудничестве

Страны-члены торгово-экономического блока NAFTA договорились провести внеочередное собрание. Об этом передает Reuters.

США, Мексика и Канада подпишут новый договор об экономическом сотрудничестве

По словам вице-президента США Майка Пенса, между странами за последнее время возникли некоторые противоречия, которые нуждаются в срочном урегулировании и возвращении к выполнением условий соглашений NAFTA. 

Примечательно, что инициатором проведения встречи стал американский лидер Дональд Трамп, который еще в ходе избирательной кампании 2016 года заявлял о том, что NAFTA фактически обеспечивает экономическую прибыль для Мексики в ущерб собственным интересам американских бизнесменов.

Руководство Канады и Мексики уже подтвердили свое участие в официальных уведомлениях. Точная дата проведения встречи лидеров трех государств покамест остается неизвестной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американское правительство объявило новые пошлины на импорт 1,3 тыс. наименований товаров из Китая, объем торговли которыми составляет 50 млрд долларов. 


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