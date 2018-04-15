13:13 15.04.2018 | Политика | Новости
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Президент Боливии обозвал Трампа - американский лидер пообещал ответить

Президент Боливии Эво Моралес считает американского президента Дональда Трампа - "мировой угрозой" и "политическим проходимцем". Об этом передает The New York Times.

Президент Боливии обозвал Трампа - американский лидер пообещал ответить

По его словам, капиталистическая система в США давно страдает от коррупции и политика Трампа только ее усугубляет. Он недоволен односторонними санкциями в отношении Венесуэлы и угрозами вторжения в эту страну. Президент Боливии еще раз потребовал у Вашингтона прекратить экономическую и торговую блокаду Кубы и некоторых стран Карибского бассейна.

Критика с уст Моралеса прозвучала и в сторону военно-морской базы США в Гуантанамо, которая держит политических преступников. Южная Америка отнюдь не является "задним двором" ее северного соседа, потенциал континента огромен и с ним придется считаться.

"Мы хотим, чтобы мировой порядок основывался на солидарности", - резюмировал Моралес.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп очень открыто отреагировал на критику его личности со стороны плеяды журналистов.


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