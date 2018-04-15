08:00 15.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191345:roman

Порошенко назвал точную дату окончания АТО на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко поделился с журналистами деталями переформатирование АТО в Операцию объединенных сил. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Порошенко назвал точную дату окончания АТО на Донбассе

По его словам, окончательное завершение АТО запланировано на 30 апреля. Новый формат даст возможность ВСУ, которые получат дополнительные полномочия относительно реагирования на агрессию со стороны Российской Федерации. Применения оружия для обороны может стать реальностью в случае эскалации конфликта.

Кроме того, в новой Операции объединенных сил будут принимать вспомогательные отряды Нацгвардии, СБУ, ГПСУ и Нацполиции. Глава государства утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины. Киев должен быть готовым к миротворцам, начать стоит с переформатирования собственных позиций на востоке Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Петр Порошенко просит Меркель поддержать готовящеюся миротворческую операцию на Донбассе.


Поделиться
Читайте также:
 
Турция не сможет стать членом Евросоюза в ближайшее время В Секторе Газа произошли очередные столкновение между палестинцами и израильтянами Американские ракеты со 100-процентной точность поразили объекты в Дамаске и Хомсе Украинская сборная начала подготовку к ЧМ по гандболу
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив