Порошенко назвал точную дату окончания АТО на Донбассе

По его словам, окончательное завершение АТО запланировано на 30 апреля. Новый формат даст возможность ВСУ, которые получат дополнительные полномочия относительно реагирования на агрессию со стороны Российской Федерации. Применения оружия для обороны может стать реальностью в случае эскалации конфликта.

Кроме того, в новой Операции объединенных сил будут принимать вспомогательные отряды Нацгвардии, СБУ, ГПСУ и Нацполиции. Глава государства утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины. Киев должен быть готовым к миротворцам, начать стоит с переформатирования собственных позиций на востоке Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Петр Порошенко просит Меркель поддержать готовящеюся миротворческую операцию на Донбассе.