10:37 15.04.2018 | Политика | Новости
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Ким Чен Ын готов пойти на "мировую" с КНР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провозгласил "новую эру" взаимоотношений с Китаем. Об этом передает DW.

Ким Чен Ын готов пойти на

Сообщается, что в ходе встречи Кимы с председателем Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао поднимался вопрос усиления сотрудничества двух государства на фоне наростания напряженности в Тихом океане. 

Тао отметил, что на полуострове до конца 2018 года необходимо как можно скорее провести денуклеаризацию, что будет способствовать процессам сближения двух стран.

КНР положительно отнеслись к тезисам Кима и пообещали содествовать его политике, если это не будет задевать национальных интересов соседних государств. 

"Необходимо развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию”, - подытожил северокорейский глава. 

Как сообщалось в "УРА-Информ"Китай раскритиковал ракетный удар западной коалиции по Сирии.


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