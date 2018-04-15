Ким Чен Ын готов пойти на "мировую" с КНР

Сообщается, что в ходе встречи Кимы с председателем Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао поднимался вопрос усиления сотрудничества двух государства на фоне наростания напряженности в Тихом океане.

Тао отметил, что на полуострове до конца 2018 года необходимо как можно скорее провести денуклеаризацию, что будет способствовать процессам сближения двух стран.

КНР положительно отнеслись к тезисам Кима и пообещали содествовать его политике, если это не будет задевать национальных интересов соседних государств.

"Необходимо развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию”, - подытожил северокорейский глава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Китай раскритиковал ракетный удар западной коалиции по Сирии.