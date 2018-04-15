22:30 15.04.2018 | Политика | Новости
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Министры стран ЕС завтра обсудят ситуацию после президентских выборов в РФ

Представители Министерства иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник, 16 апреля 2018 года, планируют поднять вопрос о состояние отношений с Россией и ситуацию в Сирии. Так, деловая встреча должна состоятся на заседании Совета Евросоюза в Люксембурге.

Министры стран ЕС завтра обсудят ситуацию после президентских выборов в РФ

Как сообщает "Польское радио", в ходе переговоров будут также дополнительно обсуждатся другие темы. Среди них: ситуация после президентских выборов в РФ, будущее ядерного соглашения с Ираном, сотрудничество Брюсселя с Западными Балканами и финансирование внешних действий ЕС после 2020 года.

По предварительной информации, 24 - 25 текущего месяца в Брюсселе состоится конференция, которая также будет посвященная населению Сирии. В частности, под общим руководством Евросоюза и ООН. 

К слову, это будет возможность для международного сообщества вновь поддержать политический процесс и взять новые обязательства в деле помощи главным жертвам этого конфликта.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут объединить свои усилия в противостоянии режиму Башара Ассда. Оба лидера солидарны в том, что войну в Сирии нужно заканчивать, все конфликтующие стороны обязаны сесть за стол переговоров, где посредниками будут выступать второстепенные участники конфликта. 


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