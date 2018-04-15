Министры стран ЕС завтра обсудят ситуацию после президентских выборов в РФ

Как сообщает "Польское радио", в ходе переговоров будут также дополнительно обсуждатся другие темы. Среди них: ситуация после президентских выборов в РФ, будущее ядерного соглашения с Ираном, сотрудничество Брюсселя с Западными Балканами и финансирование внешних действий ЕС после 2020 года.

По предварительной информации, 24 - 25 текущего месяца в Брюсселе состоится конференция, которая также будет посвященная населению Сирии. В частности, под общим руководством Евросоюза и ООН.

К слову, это будет возможность для международного сообщества вновь поддержать политический процесс и взять новые обязательства в деле помощи главным жертвам этого конфликта.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут объединить свои усилия в противостоянии режиму Башара Ассда. Оба лидера солидарны в том, что войну в Сирии нужно заканчивать, все конфликтующие стороны обязаны сесть за стол переговоров, где посредниками будут выступать второстепенные участники конфликта.