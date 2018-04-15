16:38 15.04.2018 | Политика | Новости
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Британия приготовилась к "российской мести" через интернет

Британские киберразведчики получили данные о готовящейся кибератаке со стороны Москвы. Об этом передает The Sunday Times.

Британия приготовилась к

Сообщается, что на этот раз целью российских хакеров станет критическая правительственная инфраструктура, аккаунты отдельных высокопоставленных чиновников и, возможно, некоторые СМИ.

Центр правительственной связи и британское минобороны полностью готовы к отражению атаки, стратегическим министерствам не стоит переживать из-за возможных перебоях в работу их электронных систем связи и коммуникации. Главной задачей британского правительства на сегодняшний день является создание электронного "кольца безопасности", который обеспечит островам Туманного Альбиона полный контроль над своими серверами и каналами связи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй  совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе. 


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