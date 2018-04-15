Британия приготовилась к "российской мести" через интернет

Сообщается, что на этот раз целью российских хакеров станет критическая правительственная инфраструктура, аккаунты отдельных высокопоставленных чиновников и, возможно, некоторые СМИ.

Центр правительственной связи и британское минобороны полностью готовы к отражению атаки, стратегическим министерствам не стоит переживать из-за возможных перебоях в работу их электронных систем связи и коммуникации. Главной задачей британского правительства на сегодняшний день является создание электронного "кольца безопасности", который обеспечит островам Туманного Альбиона полный контроль над своими серверами и каналами связи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.