Фаворитом президентской гонки и предвкушением реформаторских изменений никого не удивишь. Лидером президентской гонки счиается Мило Джуканович. Престарелый политик с небольшими перерывами правил страной 25 лет и не собирается покидать свой пост и на этот раз.

Кроме того, он ведет свою политическую силу Партию демократов-социалистов к победе на грядущих парламентских выборах. Свое желание вернуться на пост президента политик объясняет "необходимость защититься от пагубного влияния Москвы". Остальные шесть кандидатов имеют лишь незначительный региональный рейтинг.

Джуканович также считается поклонников евроинтеграционного курса. Его президентсво может ускорить процесс интеграции Черногории в европейскую семью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на парламентских выборах в Венгрии победила партия премьера Виктора Орбана.