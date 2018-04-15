05:00 15.04.2018 | Политика | Новости
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Американские ракеты со 100-процентной точность поразили объекты в Дамаске и Хомсе

 Военное руководство США отчиталось о проведении бомбардировок сирийских городов, которые прошли прошлой ночью. Об этом передает "Голос Америки". 

Американские ракеты со 100-процентной точность поразили объекты в Дамаске и Хомсе

Сообщается, что всего со стороны американских эсминцев было выпущено 105 крылатых ракет типа "Томагавк". Сирийцам удалось сбить 71 из 103 крылатых ракет коалиционных сил, об этом пытались убедить мировое сообщество сирийские и российские СМИ.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт утверждает, что российская стороны намеренно организовала компанию "фейковых новостей", так как Вашингтон не координировал свои действия с Москвой.

Напомним, что за прошедшие сутки американские, британские и французские корабли выпустили по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Дональд Туск считает ракетные удары по Сирии справедливым ответом Ассаду.


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