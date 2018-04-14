19:40 14.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Турция находятся в одном шаге от ЗСТ

Украина планирует до конца 2018 года подписать с Турцией о безпошлинной торговле между двумя государствами. Об этом передает пресс-служба правительства.

Украина и Турция находятся в одном шаге от ЗСТ

По словам украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, подписание соглашения с Анкарой будет положительно влиять на изменения торгового баланса в лучшую сторону для экономик обеих государств. Только в 2017 году товарооборот с Турцией вырос на 20 процентов - до 3,8 млрд долларов. Турция является третьим важдным партнеров в торговле для Украины после Японии и Германии.

Напомним, что правительство Украины и Турции достигли прогресса в переговорах о зоне свободной торговли, тем самым договорившись внести сельскохозяйственную продукцию в соглашение наряду с промышленной. Следующий раунд переговоров назначен на май. Украине удалось достигнуть прогресса с Турцией о покрытии Соглашением промышленных и сельскохозяйственных товаров.

Как сообщалось в "УРА-Информ"Украина предлагает Албании провести переговоры по поводу внедрения между двумя государствами зоны свободной торговли.


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