10:57 14.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191310:roman

Россия никогда не сможет обойтись без транзита через Украину, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва не сможет отказаться от газатранспортной системы нашей страны. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Россия никогда не сможет обойтись без транзита через Украину, - Порошенко

По его словам, для полной реализации проекта "Северный поток-2" необходимы годы и миллиарды долларов вложений, которые вряд ли смогут окупиться в ближайшей перспективе. Украина готова транспортировать 150 млрд кубометров газа ежегодно, но за это надо платить, чего "Газпром" делать не желает. 

Строительство "Северного потока-2" - это чисто политический проект, к тому же экономически невыгодной. Поток лишь сделает себестоимость покупки газа намного дороже, чем это могло быть, если бы газ проходил через украинские трубы. Европейские лидеры хотят диверсифицировать свои источники пополнения газа, но за этим стоит нерентабельность, это нужно понимать, подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Петр Порошенко убежден, что Организация Объединенных Наций давно нуждается в системном реформировании.


Поделиться
Читайте также:
 
Бомбардировка Дамаска - как это было - ФОТО Коалиция НАТО нанесла ракетные удары по Сирии На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив