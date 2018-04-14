Россия никогда не сможет обойтись без транзита через Украину, - Порошенко

По его словам, для полной реализации проекта "Северный поток-2" необходимы годы и миллиарды долларов вложений, которые вряд ли смогут окупиться в ближайшей перспективе. Украина готова транспортировать 150 млрд кубометров газа ежегодно, но за это надо платить, чего "Газпром" делать не желает.

Строительство "Северного потока-2" - это чисто политический проект, к тому же экономически невыгодной. Поток лишь сделает себестоимость покупки газа намного дороже, чем это могло быть, если бы газ проходил через украинские трубы. Европейские лидеры хотят диверсифицировать свои источники пополнения газа, но за этим стоит нерентабельность, это нужно понимать, подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Петр Порошенко убежден, что Организация Объединенных Наций давно нуждается в системном реформировании.