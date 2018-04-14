Меркель не будет присоединятся к военным бомбардировкам в Сирии

По словам федерального канцлера Ангелы Меркель, авиаудары западной коалиции были направлены сугубо против военных объектов сирийского режима, который использовал химическое оружие против гражданского населения.

Военная операция была необходимой и соразмерной, но Германия как и прежде будет оставаться государством, которое не будет вмешивать в сирийские дела. Бомбардировка Сирии еще раз должна доказать, что международное сообщество будет стремиться сохранить запрет на использование химических атак, как средства ведения боевых действий.

Напомним, что за прошедшие сутки ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство обороны Франции поделилось с миром секретным докладом разработки химического оружия в Сирии.