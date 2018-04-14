23:00 14.04.2018 | Политика | Новости
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Китай раскритиковал ракетный удар западной коалиции по Сирии

Китай жестко выразился в отношении ракетного удара, который сегодня ночтб организовали эсминцы США, Великобритании и Франции. Об этом передает официальный сайт китайского МИДа.

Китай раскритиковал ракетный удар западной коалиции по Сирии

По словам представителя МИД КНР Хуа Чуньина, Пекин и далее настаивает на том, чтобы международное сообщество четко придерживалось и не нарушало суверенитет других государств, особенно, что касается применения против его режима военной силы. 

В китайском внешнеполитическом ведомстве еще раз подчеркнули необходимость диломатического и политического урегулирование сирийского конфликта. "Китай призывает вернуться к соблюдению норм международного права", - говорится в официальном уведомлении МИДа КНР.

Напомним, что за прошедшие сутки ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Иран жестко раскритиковал военные действия американцев в Сирии.


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