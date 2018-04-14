Иран жестко раскритиковал военные действия американцев в Сирии

Сообщается, что иранское руководство призвало все международное сообщество на Ближнем востоке осудить действия западной коалиции, которая без судебного расследования и существенных доказательств обвинила президента Ассада в использовании химического оружия против своего народа. Серьезность последствий такого вмешательства трудно предсказать, но они обязательно последуют.

"Агрессия против Сирии осуществлена ​​в качестве возмездия за поражение террористов и с целью их поддержки", - говорится в официальном уведомлении иранского МИДа.

Напомним, что за прошедшие сутки ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия считает химатаку в Сирии постановочной.