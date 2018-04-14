11:37 14.04.2018 | Политика | Новости
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Иран жестко раскритиковал военные действия американцев в Сирии

Тегеран предупредил США, Великобританию и Францию о серьезных последствиях ракетных ударов по Сирии. Об этом передает Al Jazeera.

Иран жестко раскритиковал военные действия американцев в Сирии

Сообщается, что иранское руководство призвало все международное сообщество на Ближнем востоке осудить действия западной коалиции, которая без судебного расследования и существенных доказательств обвинила президента Ассада в использовании химического оружия против своего народа. Серьезность последствий такого вмешательства трудно предсказать, но они обязательно последуют.

"Агрессия против Сирии осуществлена ​​в качестве возмездия за поражение террористов и с целью их поддержки", - говорится в официальном уведомлении иранского МИДа.

Напомним, что за прошедшие сутки ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия считает химатаку в Сирии постановочной.


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