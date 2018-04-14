02:00 14.04.2018 | Политика | Новости
100191276:nastya

Европарламент опасается военного конфликта между РФ и США

Депутат Европейского парламента от Германии Йоахим Шустер считает, что военный конфликт на востоке Украины может перерасти в войну между двумя ядерными державами - Россией и США.

Европарламент опасается военного конфликта между РФ и США

Об этом он рассказал во время 11-ого Киевского форума по безопасности.

По словам Шустера, большой проблемой является провал в реализации Минского договора. Россия сейчас наращивает свой агрессивный военный потенциал.

Поэтому, нужно прекратить эту военную конфронтацию, которая предоставляет огромный риск для военной эскалации.

"Мы наблюдаем сейчас, какой взрывоопасной является ситуация. Такой конфликт может стать войной между обоими огромными ядерными государствами мира", - отметил депутат.

Он также добавил, что в ЕП будут ужесточать санкции против России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает, что авиаудар по объектам правительственных войск Сирии со стороны США и союзников может перерасти широкий конфликт между западными странами с одной стороны и Российской Федерацией и Ираном с другой.


Поделиться
Читайте также:
 
Шестерым партиям выделено из бюджета 128 млн грн Полякова поделилась тайнами о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе Названы новые цены на мясо, молоко и хлеб Макрон призвал активизировать диалог с Россией по Сирии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив