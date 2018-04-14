Европарламент опасается военного конфликта между РФ и США

Об этом он рассказал во время 11-ого Киевского форума по безопасности.

По словам Шустера, большой проблемой является провал в реализации Минского договора. Россия сейчас наращивает свой агрессивный военный потенциал.

Поэтому, нужно прекратить эту военную конфронтацию, которая предоставляет огромный риск для военной эскалации.

"Мы наблюдаем сейчас, какой взрывоопасной является ситуация. Такой конфликт может стать войной между обоими огромными ядерными государствами мира", - отметил депутат.

Он также добавил, что в ЕП будут ужесточать санкции против России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает, что авиаудар по объектам правительственных войск Сирии со стороны США и союзников может перерасти широкий конфликт между западными странами с одной стороны и Российской Федерацией и Ираном с другой.