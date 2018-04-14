11:15 14.04.2018 | Политика | Новости
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Дональд Туск считает ракетные удары по Сирии справедливым ответом Ассаду

Глава Европейского совета Дональд Туск дал несколько комментариев по поводу ракетного удара союзников по Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

Дональд Туск считает ракетные удары по Сирии справедливым ответом Ассаду

Туск полностью поддерживает "риторику силы" США, Великобритании и Франции, так как это единственно возможный ответ диктаторскому режиму Ассада, который использует  химическое оружие против мирного населения. Это сигнал также для России и Ирана, которым стоит задуматься над дальнейшим сотрудничеством с режимом Ассда.

"ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне правосудия", - резюмирует Туск.

Напомним, что за прошедшие сутки ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США и Франция одобрили и направили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй предложение провести совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия.


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