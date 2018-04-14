Авиаудары в Сирии стали адекватным ответом режиму Ассада, - Турчинов

Политик уверен, что американские военный удар является лишь предупредительным сигналом Дамаску и его противоправным действия в противостоянии с оппозицией. США еще раз напомнили Кремлю, что преступления против человечности будут нести неотвратимость наказания, даже несмотря на агрессивные заявления и предупреждения России.

"Американские военные и их союзники продемонстрировали эффективность и скорость действий в ответ на использование химического оружия Дамаском", - отмечает Турчинов.

Напомним, что за прошедшие сутки ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Александр Турчинов считает ошибкой ядерное разоружение Украины.