17:13 14.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Авиаудары в Сирии стали адекватным ответом режиму Ассада, - Турчинов

Бомбардировка Сирии странами Альянса стали адекватной реакцией на использование химического оружие правительственными военными Ассада. Об этом в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Авиаудары в Сирии стали адекватным ответом режиму Ассада, - Турчинов

Политик уверен, что американские военный удар является лишь предупредительным сигналом Дамаску и его противоправным действия в противостоянии с оппозицией. США еще раз напомнили Кремлю, что преступления против человечности будут нести неотвратимость наказания, даже несмотря на агрессивные заявления и предупреждения России.

"Американские военные и их союзники продемонстрировали эффективность и скорость действий в ответ на использование химического оружия Дамаском", - отмечает Турчинов.

Напомним, что за прошедшие сутки ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", Александр Турчинов считает ошибкой ядерное разоружение Украины.


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