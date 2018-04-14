21:00 14.04.2018 | Политика | Новости
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Арменией прокатились массовые акции протестов - ФОТО

В Ереване люди протестуют против повторного выдвижения на пост премьера страны Сержа Саргсяна. Об этом передает "Новости Армения".

Арменией прокатились массовые акции протестов - ФОТО

Сообщается, что люди решили захватить здание Общественного радио и передать свои требования лично Саргсяну. На митинге присутствовали руководитель оппозиционной фракции "Елк", лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян и другие политики из парламенсткой оппозиции. 

Заместитель директора Общественного радио Лилит Туманян предложила митингующим определиться с представителями для участия в передаче "Статсус кво", однако толпа затребовала, чотбы их срочно выпустили в прямой эфир.

Напомним, что 9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна, который распустил правительство Сержа Саргсяна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по всей Франции прокатились масштабные акции протестов


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