16:30 13.04.2018 | Политика | Новости
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В Британии считают, что Россия следила за Скрипалями в Солсбери

Россия осуществляла шпионаж за бывшим сотрудником Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергеем Скрипалем и его дочерью перед тем, как отравить, по мнению Британии.

В Британии считают, что Россия следила за Скрипалями в Солсбери

Об этом сообщает AFP в социальную сеть Twitter.

Как указано в сообщении, руководство Великобритании заявило, что Российская Федерация спланировала тщательный план осуществления шпионских дествий за Сергеем и Юлией Скрипалями перед выполнением химической атаки в Солсбери с использованием русского яда "Новичек".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что при покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля было использовано отравляющее вещество "Новичок".


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