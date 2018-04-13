В Британии считают, что Россия следила за Скрипалями в Солсбери

Об этом сообщает AFP в социальную сеть Twitter.

Как указано в сообщении, руководство Великобритании заявило, что Российская Федерация спланировала тщательный план осуществления шпионских дествий за Сергеем и Юлией Скрипалями перед выполнением химической атаки в Солсбери с использованием русского яда "Новичек".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что при покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля было использовано отравляющее вещество "Новичок".