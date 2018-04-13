17:15 13.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Шестерым партиям выделено из бюджета 128 млн грн

Из государственного бюджета Украины шестерым парламентским политическим партиям начислят средства для финансирования их уставной деятельности во втором квартале 2018 года. Данное решение приняли члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на заседании сегодня, 13 апреля.

Шестерым партиям выделено из бюджета 128 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство будет направлять финансы на конкретные счета каждой партии ежеквартально. Так, политическая партия "Партия" Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит финансирование в размере 32 млн 546 тысяч 214 грн, политическая партия "Народный фронт" - 33 млн 20 тыс. 75 грн, политическая партия "Оппозиционный блок" - 14 млн 65 тыс. 605 грн, политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко" - 11 млн 106 тыс. 858 грн, политическая партия "ВО "Батькивщина" - 8 млн 471 тыс. 724 грн. политическая партия "Объединение "Самопомощь" получит 16 млн 365 тыс. 568 грн, а также дополнительно 12 млн 841 тыс. 756 грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

В общей сложности сумма государственного финансирования политических партий на текущий год составляет 513 млн 671 тысяч гривен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало тотальную проверку электронных деклараций еще четверых человек, среди которых Наталья Корчак. 


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