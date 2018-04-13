Шестерым партиям выделено из бюджета 128 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство будет направлять финансы на конкретные счета каждой партии ежеквартально. Так, политическая партия "Партия" Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит финансирование в размере 32 млн 546 тысяч 214 грн, политическая партия "Народный фронт" - 33 млн 20 тыс. 75 грн, политическая партия "Оппозиционный блок" - 14 млн 65 тыс. 605 грн, политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко" - 11 млн 106 тыс. 858 грн, политическая партия "ВО "Батькивщина" - 8 млн 471 тыс. 724 грн. политическая партия "Объединение "Самопомощь" получит 16 млн 365 тыс. 568 грн, а также дополнительно 12 млн 841 тыс. 756 грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

В общей сложности сумма государственного финансирования политических партий на текущий год составляет 513 млн 671 тысяч гривен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало тотальную проверку электронных деклараций еще четверых человек, среди которых Наталья Корчак.