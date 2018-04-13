Савченко решила прервать голодовку

Об этом сообщает ее сестра Вера Савченко в Facebook.

Как заверяет В.Савченко, ее сестра приняла решение прервать голодный протест, чтобы расставить все точки над "и" в неправдивых обвинениях генерального прокурора, других "псевдополитикив" и карманных служб.

Она добавила, что была на свидании с Надеждой Савченко, когда она сообщила об этом и теперь у следствия фне будет возможности обвинить ее в попытке лишиться прохождения процедуры полиграф.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", состояние здоровья арестованного народного депутата Надежды Савченко позволяет ей пройти процедуру проверки на полиграфе в результате объявленной ранее голодовкой.