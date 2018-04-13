17:57 13.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Савченко не прошла полиграф из-за состояния своего организма, - Вера Савченко

Состояние здоровья арестованного народного депутата Надежды Савченко позволяет ей пройти процедуру проверки на полиграфе в результате объявленной ранее голодовкой.

Савченко не прошла полиграф из-за состояния своего организма, - Вера Савченко

Об этом прессе сообщила ее сестра Вера Савченко.

По словам сестры нардепа, сторона защиты отсутствовала с самого начала процесса. Далее их попросили вернуться обратно и сообщили, что у специалистов полиграфологов в данный момент нет возможности провести эту процедуру с человеком, который голодает уже более двадцати дней.

В частноси, причиной для невозможности проверки Надежды Савченко выступает ее дрожание пальцев, частое сердцебиение.

Полиграфологи ни разу не встречали такую ситацию, как добавляет сестра Савченко. Как заявила Вера Савченко, теперь или адвокатам, или стороне обвинения нужно решать, так ли необходим этот полиграф и как его пройти.

Напомним, как ранее соощал "УРА-Информ", арестованную судом народного депутата Надежду Савченко в пятницу, 13 апреля, вновь проверят на полиграфе.


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