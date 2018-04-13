Россия ухудшает ситуацию на Донбассе из-за роста давления на Сирию, - МИД Украины

Соответствующее заявление она сделала в своем микроблоге в Twitter.

"Россия усиливает эскалацию в Украине, поскольку увеличивается давление на Сирию - 66 обстрелов, 1 военный ранен, 1 убит", - отметила Беца.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день рассматривают восемь объектов в качестве потенциальных целей для ударов в ответ на химическую атаку в Сирии. В списке целей есть два сирийских военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, связанное с производством химического оружия.