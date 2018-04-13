12:53 13.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия ухудшает ситуацию на Донбассе из-за роста давления на Сирию, - МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что власти российского государства обостряют ситуацию на востоке нашей страны очень незамедлительными темпами. Причина таких действий скорее всего является международное давление на правящий режим в Сирии, союзником которого является РФ.

Россия ухудшает ситуацию на Донбассе из-за роста давления на Сирию, - МИД Украины

Соответствующее заявление она сделала в своем микроблоге в Twitter.

"Россия усиливает эскалацию в Украине, поскольку увеличивается давление на Сирию - 66 обстрелов, 1 военный ранен, 1 убит", - отметила Беца.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день рассматривают восемь объектов в качестве потенциальных целей для ударов в ответ на химическую атаку в Сирии. В списке целей есть два сирийских военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, связанное с производством химического оружия.


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