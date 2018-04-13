Россия предупредила, что ответит на "хамское поведение Америки"

Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы Российской Федерации.

Указывается, что законопроект уже внесли на рассмотрение лидеры фракций и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По словам Володина, во время длительного обсуждение вражебной политики в сторону России чиновники говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и сооружение преград для функционирования бизнеса РФ.

Как сообщил Володин, проект закона обговорят на совете госдумы с присутствием членов всех фракций, разошлют в регионы, проработают с экспертами и руководством, после чего закон рассмотрят на ближайшем заседании госдумы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министры иностранных дел стран Европейского союза уже на следующей неделе могут одобрить расширение санкций против Российской Федерации.