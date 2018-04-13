Реформирование ООН - это вопрос времени, - Порошенко

По его словам, стоит пересмотреть пункты, где указана эффективность взаимодействия стран-членов структуры с НАТО по вопросам континентальной безопасности. Порошенко настаивает на срочном изменении правил голосование в Совбезе, так как последний случай с химической атакай в Сирии показал безуспешность учета мнения всех без исключения участников организации.

Блокировка страной-агрессором расследования преступлений против человечества в очередной раз подтверждает полное игнорирование Москвой любых международных соглашений. В таком случае мировое сообщество должно иметь необходимые механизмы и рычаги достойного ответа.

"ООН требует немедленного реформирования", - добавил глава государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины не планирует разрыв дружеского масштабного соглашения касательно взаимодействия с Россией, потому что оно содержит положения об уважении суверенитета и государственной целостности Украины.